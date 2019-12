Instagram | tutte le novità del 2020 secondo l’esperto

Leggi la notizia su wired

(Di sabato 14 dicembre 2019) Negli ultimi anni è diventato il social preferito di giovani e giovanissimi. Così ahanno affidato le loro sorti anche personaggi famosi e brand fino a portare alla nascita di vere e proprie icone come Chiara Ferragni. Ma, comele stelle del microcosmo di Facebook,non sta mai ferma e propone ai suoi adepti sempre nuove sfide. Negli ultimi mesi questo ha portato, per esempio, al sorpasso delle stories sui post e alla nascita dei nano-influencer. Per saperne di più abbiamo chiesto a Francesco Mattucci, fotografo eer, autore di corsi sul tema presso l’agenzia Primopiano e co-founder di Garage Raw, la primamarketing agency italiana, cosa succede e cosa possiamo aspettarci dal social network fotografico nel. Tra guerra ai bot e l’arrivo di una funzione che ricorda molto da vicino… TikTok. Mattucci, cosa è cambiato innegli ...

mafaldina88 : La pizza a fine gare, dopo una settimana di pasta scotta e riso, non ha prezzo!!!! Grazie a tutte le pizzerie itali… - PCanzoneri : RT @VivianaDalPozzo: Da ogni viaggio si porta con sè un luogo che ti fa sgranare gli occhi, che sai ti rimarrà ne cuore. Il luogo di quest… - LORENZOSPEED : Super Venerdì notte al Casablanca Dancing di Montegrotto Terme ( Padova ); un Grazie Speciale, di cuore, a Tutte/i… -