Il Fatto | Pecoraro si è dimesso perché le inchieste nelle sue mani erano troppo scomode

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) IlQuotidiano scrive che le dimissioni di Giuseppedalla carica di procuratore della Figc siano una scelta dettata dalle due “patate bollenti” che glitoccate.scomoda l’inchiesta sull’elezione di Miccichè alla Lega. E sopratutto quella sull’audio rubato a De Siervo in cui l’ad lanciava l’idea di censurare gli ululati razzisti negli stadi facendo spegnere i microfoni delle tv sotto le curve. Il Procuratore ha capito che rischiava di scottarsi e ha lasciato.scorse settimaneha messo a disposizione della Procura della Repubblica l’audio sugli ululati e altri elementi in suo possesso. Lo haaffinché la magistratura possa valutare due aspetti. Il primo relativo alle due tv, Sky e Dazn per verificare se l’idea di De Siervo “ha trovato accoglienzadue TV che trasmettono le ...

