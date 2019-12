Grande Fratello Vip | Pago nel cast della quarta edizione del reality

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 14 dicembre 2019)a Verissimo svela che parteciperà alladelVip Torna ad attirare l’attenzione del gossip, il cantautore ha partecipato all’ultimadi Temptation Island Vip insieme all’ormai ex fidanzata Serena Enardu, divenuta nota anni fa per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne. I due hanno partecipato aldelle tentazioni per chiarire alcuni dubbi sulla loro storia d’amore, ma la loro relazione non è sopravvissuta, l’ex tronista ha infatti capito di non essere più innamorata dell’ex compagno. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 14 dicembre su Canale 5,è tornato a parlare di Serena Enardu esofferenza provata dopo la fineloro storia d’amore. Alla conduttrice ha svelato: “Io sono ancora innamorato di ...

