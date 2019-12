Calcio, Napoli-Parma posticipata di 30'

La partita, in programma stasera alle ore 18, si giocherà regolarmente anche se il fischio d'inizio slitterà di trenta minuti per permettere la messa in sicurezza dello stadio San Paolo. Lo ha ufficializzato la società sportiva. La gara ha rischiato il rinvio, a causa della caduta di alcuni pezzi del tetto dello stadio dopo il forte maltempo che ha investito ieri la città.Nel frattempo il comune diha chiesto di spostare l'apertura dei cancelli dalle 15 alle 16 per completare i controlli.(Di sabato 14 dicembre 2019)