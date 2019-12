Banca Popolare di Bari | Decaro | “Intervenga il Governo per salvarla”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nella serata del 13 dicembre lad’Italia ha deciso di commissariare il consiglio d’amministrazione delladi. Da alcuni giorni la situazione di crisi di una delle più grosse banche della Puglia e del Sud Italia era sulla bocca di tutti. Nel pomeriggio il premier Giuseppe Conte aveva escluso interventi di salvataggio: “Al momento non c’è nessuna necessità di intervenire con nessuna”, sono state le sue parole. In tarda serata, inoltre, è stato convocato un Consiglio dei Ministri, ma pare non siano state ancora individuate soluzioni concrete. Intantofa appello alaffinché intervenga prontamente per risolvere la situazione di stallo.di, l’appello di“Ildeve assolutamente intervenire per salvare ladicosì come è accaduto per altre realtà del nostro Paese. Altrimenti ...

Mov5Stelle : Su Banca Popolare di Bari Renzi vaneggia. Se il governo interverrà sarà proprio per evitare il massacro dei rispa… - TeresaBellanova : No, non ci sto alle cose che leggo stamani su alcuni giornali a proposito del Consiglio dei Ministri su Banca Popol… - petergomezblog : Banca popolare di Bari commissariata da Bankitalia. Italia viva contro salvataggio e il governo non vara il decreto… -