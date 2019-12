Addestrata per salvare gli uomini | la cagnolina Frida avvelenata al parco da mano umana

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) La storia di, unain forza al Gruppo Firenze del CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell’ Ordine di Malta, e pluripremiata per il suo lavoro soprattutto alla ricerca di vite umane disperse sotto le macerie. È statanei giorni scorsi con un’esca mentre era in unpubblico.pervite umane e da sempre impegnata nel soccorreree donne in pericolo ma non ripagata nello stesso modo dallache invece l’hacostringendola ad atroci sofferenze. È la storia di, unain forza al Gruppo Firenze del CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell’ Ordine di Malta. La giovane esemplare di golden retriever, pluripremiata per il suo lavoro soprattutto alla ricerca di vite umane disperse sotto le macerie, è statanei giorni scorsi neldell’Albereta, a Firenze, dove stava passeggiando e ...

