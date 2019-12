Vince correndo con un paio di scarpe “Nike” fatte a mano: la foto dell’11enne è virale (Di venerdì 13 dicembre 2019) Rhea Bullos, studentessa delle Filippine con una grande passione per l’atletica, è diventata “famosa” in rete per alcune foto condivise dal suo allenatore. La giovane, che ha 11 anni, non potendo permettersi delle scarpe vere ne ha realizzate un paio con delle bende (e il simbolo Nike) per poter correre. E ha anche vinto tre medaglie d’oro.

