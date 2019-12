Uk | crolla il muro rosso

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La mappa elettorale britannica mostra un’enorme macchia azzurra che rappresenta i seggi dei conservatori e si estende lungo tutto il paese. L’exploit dei Tory ha consentito A BoJo di conquistare alcuni seggi nel nord dell’Inghilterra per la prima volta dopo decenni. “Il Labour non aveva mai perso così tanto terreno nelle zone post industriali”, spiega il guru dei sondaggisti britannici John Curtice, secondo cui la sconfitta di Corbyn non è solo colpa della Brexit. Le elezioni hanno sconvolto il panorama politico della Gran Bretagna realizzando la strategia dei Tory. Boris Johnson ha parlato di Brexit dal primo all’ultimo giorno della campagna elettorale nella speranza di convertire gli elettori che votano Labour da una vita. Nel discorso di accettazione, il premier ha dichiarato di volere completare l’uscita dall’Ue il prima ...

