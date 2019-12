Tenta di uccidere il figlio disabile | fermata grazie alla badante

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Francesca Bernasconi La donna avrebbe somministrato al20enne un intero flacone di Valium e poi gli avrebbe chiuso la bocca con della carta assorbente imbevuta di profumo. A dare l'rme laAvrebbe fatto bere alun intero flacone di farmaci. Poi gli avrebbe riempito la bocca con della carta assorbente, inzuppata di profumo. Così, una madre avrebbeto diil proprio. Ma il suo piano è stato mandato a monte d, che la aiutava nella cura del ragazzo. La vicenda, riportata da AdnKronos, è avvenuta a Catania. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la donna, 54 anni, avesse inizialmente cacciato fuori di casa la madre anziana, con la quale conviveva, consentendole di rientrare, per poi rinchiuderla e impedirle di uscire. Ma la donna sarebbe stata decisa a fare ben altro. Per mettere in atto il suo piano, aveva ...

zazoomblog : Catania, la mamma tenta di uccidere il figlio disabile - Today_it : Tenta di uccidere il figlio gravemente disabile, salvato in extremis: madre arrestata - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Tenta di uccidere il figlio tetraplegico: arrestata 54enne a Catania -