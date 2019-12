Schiaffo ad Europa ed élite | Bojo sul trono di Londra

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un’altra vittoria dei “cattivi”. Può essere sintetizzato così il voto della Gran Bretagna, dove i primi risultati danno una vittoria schiacciante per Boris Johnson e indicano una netta presa di posizione da parte dell’elettorato britannico che, a questo punto, sceglie definitivamente la fine dell’impasse. Piaccia o meno, la Brexit deve finire. E queste elezioni di dicembre hanno dato un netto mandato al primo ministro per concludere le trattative, giungere il prima possibile a un accordo di divorzio con Bruxelles e farlo con un parlamento che possa dare il via libera a quanto concordato trae Ue. La notte scorre frenetica in tutto il territorio britannico. E la paura e l’entusiasmo si contendono gli animi della politica e del popolo del Regno Unito. Molti prevedevano una vittoria di Johnson, ma nessuno si aspettava un distacco così netto con i ...

Prof_Ramonte_ : Altro schiaffo per i faziosi della politica. Altro schiaffo per questa Europa lontana dai più deboli. #UKElection… - Carlo45511102 : Elezioni inglesi (exit poll) uno schiaffo all’Europa a trazione Franco tedesca!#PiazzaPulita -