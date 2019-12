Sally Field arrestata durante le proteste organizzate da Jane Fonda (Di venerdì 13 dicembre 2019) Sally Field è stata arrestata mentre protestava a Washington in una delle manifestazioni organizzate da Jane Fonda. Sally Field è stata arrestata mentre protestava accanto a Jane Fonda e altri attivisti a Washington nell'ambito delle manifestazioni in corso ogni venerdì nella capitale americana. La star era scesa per le strade della città su invito dell'amica e collega in occasione degli eventi organizzati per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. Sally Field è stata fermata, insieme a una dozzina di attivisti, mentre occupava la scalinata del Campidoglio. Jane Fonda, nel frattempo, è già stata arrestata quattro volte e ha trascorso una notte in carcere come conseguenza dei suoi atti di disobbedienza civile organizzati per le dimostrazioni. ...

Leggi la notizia su movieplayer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sally Field