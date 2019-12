Renzi novello Montesquieu Il senatore di Rignano parla di separazione dei poteri Ma è

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ai tempi di Facebookre dinon sarà forse di moda, ma è incentrato su questo – ladei– il discorso che Matteoha tenuto ieri al Senato. Prova a volare alto: “Non stiamo discutendo di una piccola questione bagatellare, ma stiamo riflettendo sulla questione se secoli di civiltà giuridica e politica abbiano ancora un senso o no” ma è evidente il riferimento alle vicende personali. Che negli ultimi tempi lo hanno molto segnato. Non solo per sé, come spiega ai giornalisti alla buvette, ma per i suoi figli, la loro privacy e quella delle persone coinvolte, per le modalità con cui si sta svolgendo l’inchiesta sulla fondazione Open: “Trecento finanzieri all’alba in casa di persone non indagate sono una retata”, accusa, a proposito delle perquisizioni ordinate dalla procura di Firenze nei confronti dei finanziatori dell’ex cassaforte della ...

