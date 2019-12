Previsioni Meteo Torino e Piemonte | migliorano le condizioni | domani bel tempo e aumento

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) A, sabato 14 dicembre, belcon sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +12°C, la minima di +3°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allertapresente.: subentrano correnti più asciutte dai quadranti nord-occidentali che favoriscono diffusi rasserenamenti su tutte le pianuresi e in Liguria. Insistono nubi sui settori alpini confinali con qualche precipitazione residua nella prima parte del giorno, specie sulla Valle d’Aosta occidentale: quota neve in rialzo oltre i 1500-1700m .Temperature in rialzo, specie nel pomeriggio-sera e sui settori montuosi. Venti in rinforzo da nordovest in montagna, anche ...

Agenzia_Ansa : #Meteo, le previsioni del tempo per oggi # 11dicembre #ANSA - 3BMeteo : Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow @pelopippo con la tempesta di #SantaLucia - infoitinterno : Previsioni meteo 13 dicembre: pioggia, neve e venti di tempesta, burrasca di Santa Lucia -