Oggi Salvini a Napoli per visitare il carcere di Poggioreale

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019)Matteo: l'ex ministro dell'Interno sarà nella casa circondariale di Poreale per contestare la nomina di Pietro Ioia, ex detenuto egarante nelle carceri cittadine, nominato dal sindaco Luigi De Magistris. Un incarico che non è piaciuto alle principali sigle sindacali della Polizia Penitenziaria.

NicolaPorro : #Mes: interessante andare a vedere cosa scrivevano un anno fa sul blog del #M5S #DiMaio e compagnia. #Salvini ancor… - giannigipi : Amici garantisti, ce la fate a restare garantisti? Anche oggi. Anche con Salvini. Non è difficile. Basta essere garantisti davvero. - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Indagato Salvini, 'voli di Stato a fini privati' -