Nasce Italy for Climate | una Roadmap per emissioni zero al 2050

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Supportare la transizione verso un’economia carbon neutral e promuovere un dibattito diffuso e informato sui temi del clima e dell’energia in Italia. E’ questo l’obiettivo del progetto ‘for‘, lanciato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, durante Cop25, in partnership con una serie di imprese particolarmente sensibili al tema del cambiamento climatico. “La nostra iniziativafor– dichiara Edo Rochi, presidente della Fondazione sviluppo sostenibile e firmatario del protocollo di Kyoto quando era ministro dell’Ambiente – punta a rendere l’Italia protagonista di questa sfida, dimezzando lenazionali di gas serra al 2030 con il coinvolgimento di cittadini, imprese, città e Regioni e del Governo e creando centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. Chi agirà per primo e con decisione per ...

