Incidente nel casertano | operaio muore schiacciato da una pressa

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoTeverola (Ce) – Un altrosul lavoro, questa volta avvenuto nel. A Teverola un 47enne originario di Cesa ha perso la vita sul posto di lavoro, venendoda una. L’uomo lavorava presso un’azienda industriale e l’impatto si è rivelato fatale, rendendo vano l’intervento dei soccorritori del 118. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Teverola e gli ispettori dell’Asl di Caserta per i rilievi del caso e per provare a ricostruire l’esatta dinamica dell’costato la vita all’. Bisognerà inoltre accertare eventuali responsabilità in termini di sicurezza. L'articolonelda unaproviene da Anteprima24.it.

