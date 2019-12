Impeachment Trump | la Commissione Giustizia alla Camera dice sì

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non è ancora definitivo (perché manca il voto in Aula in programma per la prossima settimana), ma è stato fatto un altro passo avanti nell’contro Donald. Ladi, infatti, ha dato il via libera. Sembra che il presidente The Donald possa diventare il terzo presidente messo in stato d’accusa nella storia americana. Secondo la, infatti,avrebbe esercitato forti pressione all’Ucraina affinché indagasse sul democratico Joe Biden. Per questo il presidente è accusato di abuso di potere e ostruzione al Congresso., sì a“Il continuo abuso di potere da parte del presidente Donaldmette a rischio la nostra sicurezza e le nostre elezioni. Questa minaccia è impellente. Se non agissimo ora, quello che succederebbe sarebbe nostra responsabilità oltre che sua”. Sono le ...

