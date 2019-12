Gesù Bambino nero nel presepe della scuola | polemica in Friuli

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un bambolotto, raffigurante Gesùneldell’infanzia, accende laad Azzano Decimo (Pordenone).Nell’allestimento - riporta la stampa locale - il bambolotto dalla pelle scura, avvolto in una coperta, è l’unico personaggio presente. Sotto il suo corpo ci sono il mare e un grande sole.Unche, nelle intenzioni di chi l’ha allestito, dovrebbe far riflettere sulla dolorosa esperienza che molti migranti affrontano cercando di varcare il Mar Mediterraneo.L’idea delle docenti non è piaciuta però ai consiglieri comunali di opposizione e al consigliere regionale FvgLega, Ivo Moras: “Solo un’amministrazione di sinistra poteva autorizzare questo. Chi non apprezza e non condivide la nostra storia non costruirà mai un futuro”. Solidale con i docenti, la ...

