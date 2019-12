Genoa-Sampdoria streaming e probabili formazioni | dove vederla

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il Derby della Lanternainfiamma il sabato sera della 16ª giornata di Serie A:vedere la gara inIl Derby della Lanterna fra ildi Thiago Motta e ladi Claudio Ranieri è il piatto forte del sabato calcistico della 16ª giornata di Serie A. In palio, oltre alla supremazia cittadina, ci sono punti pesanti in chiave salvezza, visto che le duenavigano nei quartieri bassi della classifica e sono separate da un solo punto. Terzultimo posto in graduatoria per il Grifone con 11 punti, quartultimo per i blucerchiati, che dopo l’arrivo del tecnico romano sono risaliti a quota 12.: la partita si giocherà sabato 14 dicembre 2019 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il Derby della Lanternasarà trasmesso in esclusiva in direttada DAZN. ...

