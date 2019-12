Francesca Schiavone shock | “Ho avuto un cancro maligno” VIDEO

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’ex tennista milanese, in unpubblicato sui social, ha raccontato in questi ultimi sette mesi di essere stata impegnata nella lotta a un tumore maligno, «la lotta più dura in assoluto che ho mai affrontato. Ho fatto la chemioterapia e la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia. Quando me l’hanno detto qualche giorno fa, sono esplosa dalla felicità. E anche oggi vivo in felicità, la posso tagliare con un coltello». «Sono già pronta sia qui che qui – ha continuato la, 39 anni, indicando testa e cuore – ad affrontare nuovi progetti che sto pensando, che avevo e non potevo fare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi». LEGGI ANCHE: Avete mai visto la moglie del conduttore Carlo Conti?, che nelaveva indosso una t-shirt colore verde scuro e il volto decisamente provato ...

