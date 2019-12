Elezioni Regno Unito | quella di Corbyn è una delle tante tragedie della sinistra europea

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) di Andrea Masala La sconfitta di Jeremyè una piccola grande tragedia tra lepiccole, grandisinistre europee. Ma è una sconfitta tutta dentro il fallimento del progetto europeo. Un progetto degradato a governance ortopedicafinanze pubbliche e ad anarchiafinanza privata. Dentro questo scenario non esiste spazio per la. Esiste lo spazio per quello che vediamo: lo scontro tra una destra nazionalista, che vuole difendere il capitale nazionale nell’isolamento e nei rapporti bilaterali con bracci di ferro tra sovranità, e una destra “europeista”, che vuole difendere l’attuale gerarchia tra i diversi capitali nazionali e la sua governance sovrastatale e interstatale. Queste due destre hanno un punto di congiunzione nella destra del Ppe, dove siede Viktor Orban e dove stanno confluendo (per ora) idealmente anche Matteo Salvini e Giorgia ...

