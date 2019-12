Consigli Fantacalcio | i portieri – Chi schierare e chi evitare | fiducia a Sirigu | meglio

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– E’ la giornata della formazione! Tutti in campana, i fantacalcisti chiamati all’attenti. Si apre domani la 16ª giornata di massima serie ma è dal venerdì che si iniziano a fare i primi calcoli. Chi gioca, chi non gioca, chi, chi. Dopo igenerali partita per partita, ecco quelli ruolo per ruolo. Si comincia dai16ª GIORNATA: I TREDA– Trasferta ostica per il Torino sul campo del Verona, ma il portiere granata è sempre tra i migliori in campo e potrebbe essere una scelta vincente. Meret – Il Napoli potrebbe ritrovaree nuovi stimoli con l’arrivo di Gattuso. Il Parma non è un’avversaria semplice, ma la porta azzurra potrebbe uscirne indenne o quasi. Szczesny – Sfida casalinga per la Juventus contro uno dei peggiori attacchi della ...

