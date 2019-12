Ascolti TV | Giovedì 12 dicembre 2019 All Together Now 14 2% | Io Ricordo Piazza Fontana

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Io- Lorenzo Cervasio e Giovanna Mezzogiorno Su Rai1 Ioha conquistato 2.406.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 AllNow ha raccolto davanti al video 2.570.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Rai2 Pretty Princess ha interessato 1.351.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Divergent ha catturato l’attenzione di 1.341.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Stati Generali ha raccolto davanti al video 1.145.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.086.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7Pulita ha registrato 1.094.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su TV8 la finale di X Factor ha segnato il 2.9% con 622.000 spettatori; lo stesso programma ha siglato invece su Sky Uno il 3.7% con 796.000 spettatori. Sul Nove Umberto B. – Il Senatur ...

