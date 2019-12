Vincenzo Nibali debutterà alla Volta ao Algarve nel 2020 | lo Squalo mette nel mirino il

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Giro d’Italia, Olimpiadi e Mondiali: sono questi i tre grandi obiettivi ed i tre grandi appuntamenti cheha segnato con un circoletto rosso sull’agenda del. E per farlo ha pesato ad un ritiro in altura, a Tenerife, nella zona del vulcano Teide per preparare al meglio l’esordio stagionale. Un inizio che sarà atipico: secondo quanto anticipato da “La Gazzetta dello Sport” la stagione dello “” scatterà per la primadal Portogallo, precisamente dao, breve corsa a tappe lusitana in programma dal 19 al 23 febbraio, a cuinon ha mai preso parte in carriera finora. SpiegaRosea come è nato il ritiro in altura l’allenatore del messinese, Paolo Slongo: “In un primo momento io avevo pensato di non inserire l’altura all’inizio di stagione. Ma è stato lo stessoa ...

