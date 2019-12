Viaggio nell’inferno buddista

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Chiang Mai (Thailandia) Parto di buon mattino. Il sole è sorto da un po’. I chilometri che devo percorrere non sono tanti, ma voglio arrivare presto. Destinazione il tempio Wat Mae Takrai – costruito circa cento anni fa e conosciuto dagli abitanti locali per il suo Hell Garden, una delle poche rappresentazioni dell’inferno nella visione– ad un’ora di macchina da Chiang Mai, tra le montagne e le foreste del nord della Thailandia. “Hai visto le statue all’ingresso?”, mi dice Kruba Teainchai, un monaco molto venerato che da oltre vent’anni è l’abate del tempio. “È il Narok, la raffigurazione dell’infernoe rappresenta le sorti che avranno le persone che hanno commesso dei peccati quando erano in vita”. Quelle punizioni sono destinate a coloro che hanno rubato. “Vengono rappresentate alte, almeno si possono vedere la lontano”, ...

