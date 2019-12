Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019)nella scala valoriale delle basi strategiche americane nel mare nostrum? Gli Usalaper sposare la, per via di una serie di dossier altamente sensibili che si intrecciano su gasdotti, terrorismo e ricostruzione in Siria. L’ennesima minaccia turca agli Usa (“Se ci sanzionate, vi togliamo le basi militari”) rischia di non produrre effetti di sorta. Il nuovo “neo ottomanesimo di Erdogan”, condotto dal leader turco tanto sul gas quanto sulla macroarea euro-mediterranea, prosegue imperterrito con l’avvertimento del ministro degli Esteri turco Cavusoglu: “Nel caso di sanzioni per l’acquisto di missili russi, in dubbio le basi strategiche di Incirlik e Kurecik”. Di fatto non avrebbe conseguenze di rilievo, dal momento che già da più di un anno gli Usa hanno avviato il progressivo disimpegno dalla base turca di Incirlik: ...

ilfattoblog : GLI USA 'OCCUPANO' LA GRECIA 'L’ennesima provocazione turca lascia il tempo che trova: il Pentagono ha scelto il su… - TutteLeNotizie : Usa, se Creta sorpassa Sigonella: gli States mollano la Turchia e ‘occupano’ la Grecia -