Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Ha voluto farsi male da sola, ma per fortuna le conseguenze non sono state gravi. Laha passato la fase a gironi di, approdando ai sedicesimi di finale, ma come seconda. Con un pizzico di concentrazione e attenzione in più sarebbe potuto essere primo posto e prima fascia, con latà di incontrare qualche avversario più morbido nel primo turno ad eliminazione diretta. Non sarà così. Il secondo posto ha regalato la seconda fascia e tantetoste: le ‘migliori retrocesse’ dalla Champions, oltre alle prime dei gironi. Come sempre, considerando le esclusioni delle squadre dello stesso paese e dello stesso girone, togliamo via Inter e Istanbul Basaksehir. Il resto, purtroppo per i giallorossi, è tanta roba. A parte qualche compagine più ‘alla portata’, il rischio è di beccare ...

SkySport : ???? #EuropaLeague - 6^ Giornata ?? #RomaWolfsberg 2-2 ? rig. #Perotti (7') ? aut. #Florenzi (10') ? #Dzeko (19') ?… - CalcioWeb : Sorteggio Europa League, le possibili avversarie della Roma: i pericoli vengono dall'Inghilterra - sportli26181512 : #Roma, Fonseca: 'Vincere l'Europa League? Non con questo atteggiamento': Le dichiarazioni del tecnico giallorosso d… -