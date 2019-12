Sondaggi politici | tutti i partiti in calo | cresce Fratelli d’Italia

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Idiffusi da Emg-Acqua rivelano ungenerale diad eccezione did’Italia, che va in controtendenza. Giorgia Meloni, infatti, riesce are dello 0,3% attestandosi intorno al 10,4% dei consensi. Il resto del centrodestra soffre. Nonostante il lieve(mezzo punto percentuale), però, la Lega rimane il primo partito con il 32% dei voti. Forza Italia, invece, perde 0,2 punti e si ferma al 6.7%. Male anche per le forze di maggioranza: il Pd cala al 19,3% (perdendo 0,2 punti percentuali), M5s scende invece a 15,7% (indi 0,6 punti) e Italia viva si ferma a 5,2% (indi 0,1 punti percentuali).d’Italia Grandissimo risultato perd’Italia: il partito di Giorgia Meloni, infatti, è l’unico are neipresentati da Emg-Acqua. Nonostante ciò, però, ...

