Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Secondo quanto riportato da Sky, ci sono delle novità su Sofyan, centrocampista centrale del Verona più volte accostato alper il prossimo mercato. Nelle ultime ore il presidente dell’Hellas, Setti, avrebbe incontrato la dirigenza dell’Inter. Anche i nerazzurri, infatti, sembrano interessati al profilo del calciatore oltre che a Rrahmani. Gli scaligeri valutano Armabat circa 15 milioni di euro. Su di lui, però, è forte anche l’interesse delche, a detta di Sky, neipotrebbe muovere importanti passi in avanti per cercare di portare a buon fine la trattativa con il Verona.ha però già giocato in due squadre, in questa stagione, dunque potrebbe essere tesserato solo a giugno, non nel mercato di gennaio. L'articolo Sky: neidelperilsta.

SkyTG24 : L’Arabia Saudita abolisce la segregazione delle donne nei ristoranti - SkyTG24 : Europei nuoto in vasca corta, Quadarella oro nei 400 stile libero - napolista : Sky: nei prossimi giorni affondo del Napoli per Amrabat Il club di De Laurentiis è intenzionato a battere sul tempo… -