Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019)4 di notte ildel suosegnalava il picco dell’attività, ma lui non era un atleta che amavanarsi prima dell’alba, né a quell’orario si trovava in sua compagnia: così Jane Slater, nota giornalista statunitense, ha scoperto il tradimento del suo. Lo ha raccontato lei stessa in una serie di post apparsi su Twitter. Per Natale l’ormai exle aveva regalato une la coppia aveva deciso di sincronizzare i due dispositivi, così da spronarsi a vicenda a tenersi in forma. “Ilera davvero utile, lo amavo, almeno fino a quando non ho notato che,4 di notte, i suoi livelli di attivitàavevano appena raggiunto il picco, come testimoniava la app”, si legge nei tweet apparsi sul profilo della giornalista, “In un eccesso di ...

HuffPostItalia : Scopre che il fidanzato la tradisce grazie al FitBit: 'Strana attività fisica alle 4 di notte' - mauroberruto : Siamo tornati alle prestazioni standard, peraltro nella giornata in cui si scopre che l'On.(?) Di Muro aveva messo… - andreapurgatori : Il #ComunediRoma scopre che ci sono conducenti di taxi fuorilegge. Ma va? -