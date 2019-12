Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Mariosul Corriere della Sera parla deifatti da Carlo, quelli per cui il suo esonero appareoltre che scontato. Certo De Laurentiis ha sbagliato nella scelta dei tempi, ma anche il passaggio del girone di Champions era poca cosa rispetto al nulla che si è visto L’errore diè stato cambiare troppe volte formazione, cercare nuovi ruoli per tutti. È la cosa che più detestano i giocatori, perché cambiare significa rendere meno e rendere meno significa non poter chiedere aumenti di stipendio. Questa la prima colpa del tecnico di Reggiolo che poi non ha saputo assolvere al suo ruolo di guida nel momento in cui la squadra andava convinta ad andare in ritiro. Non ha saputo gestire la situazione, lasciando che degenerasse fino allo scontro con il figlio del presidente Oggi alle sue spallelascia una squadra in pessima classifica, 24 ...

napolista : Sconcerti: giusto l’esonero di #Ancelotti, ha commesso troppi danni Neanche il passaggio del turno di #Champions h… - SiamoPartenopei : Sconcerti: 'Nessuno sa se Gattuso è quello giusto, situazione difficile. A gennaio...' - news24_napoli : Sconcerti: “Nessuno sa se Gattuso è quello giusto, situazione difficile… -