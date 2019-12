Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | sciabolatrici azzurre in cerca di riscatto a Salt

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ultimo appuntamento dell’anno per le. ALake City va in scena la seconda tappa delladeled è una tappa importante per la squadra italiana per riscattare l’opaca prestazione di Orleans e consolidare una posizione nel ranking in ottica qualificazione olimpica. In Francia solamente Michela Battiston e Martina Criscio hanno raggiunto gli ottavi di finale, mentre la squadra ha ottenuto un sesto posto, complice la sconfitta nei quarti di finale con l’Ungheria. L’obiettivo è proprio di migliorare questo risultato, con il quartetto azzurro che punta ad arrivare almeno in semifinale, un traguardo che potrebbe avvicinare ancora di più Vecchi e compagne a Tokyo. Proprio la toscana è stata protagonista lo scorso anno aLake City, chiudendo al terzo posto nella prova individuale e poi facendo parte della gara a ...

