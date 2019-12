Ronaldo Juventus | il portoghese esce allo scoperto | ora cambia tutto?

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 12 dicembre 2019)- Cristianoin totale ripresa e ultime due sfide da autentico protagonista. Bene nella sfida contro la Lazio nonostante la sconfitta, bene anche nelle recente vittoria in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Superato il fastidio al ginocchio, l’attaccanteè pronto a ritagliarsi una parte d’assoluto protagonista nella seconda parte di stagione. Occhio, però, al suo suo suggerimento per Sarri arrivato nelle intervista post gare dopo la sfida contro i tedeschi., suggerimento offensivo per Maurizio Sarri? Cristiano, al termine della sfida contro il Bayer Leverkusen, è apparso soddisfatto e con una serenità totalmente ritrovata. Ilha poi colto l’occasione per esprimere il suo punto di vista sul tridente con Dybala e Higuain. Leggi anche:Pagelle Bayer Leverkusen: Demiral sontuoso, bene ...

SkySport : ???? #ChampionsLeague – 6^ giornata ?? #BayerLeverkusen ?? #Juventus 0-2 ? #Ronaldo (75’) ? #Higuain (90+2’) ?… - GoalItalia : MATCH REPORT - #BayerJuve 0-2: Ronaldo e Higuain, tedeschi al terzo posto ?? [@romeoagresti] - Sport_Mediaset : #Juventus, #CR7 manda un messaggio a #Sarri: 'Voglio giocare con #Dybala e #Higuain'. -