Roma-Wolfsberger streaming e probabili formazioni | dove vederla

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019): i giallorossi chiedono agli austriaci i punti qualificazione nell’ultima gara del Gruppo J di Europa League Ladi Paulo Fonseca è chiamata all’ultimo sforzo nel Girone J di Europa League, nel quale affronterà in casa gli austriaci del, guidati da Mohamed Sahli. I giallorossi, capolisti del loro girone con 8 punti a pari merito con il Borussia Mönchengladbach, cercano una vittoria contro l’ultima forza del Gruppo, che significherebbe la qualificazione matematica ai sedicesimi di finale, con la possibilità anche di piazzarsi al primo posto in caso di mancato successo dei tedeschi contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir, terzi a quota 7.: la partita si giocherà giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadio Olimpico di. Fonseca si affiderà in attacco a ...

sportli26181512 : Diretta Roma-Wolfsberger ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv: Ai giallorossi basta un punto per acced… - romanewseu : Roma-Wolfsberger, le probabili formazioni dei quotidiani: #Dzeko titolare, tornano #Fazio e #Florenzi #ASRoma… - LAROMA24 : ROMA-WOLFSBERGER: le probabili formazioni dei quotidiani #AsRoma -