Ricordate “Stranamore” con Alberto Castagna? Il primo viaggio nei sentimenti [VIDEO] (Di giovedì 12 dicembre 2019) “Temptation Island” non c’era, nemmeno “C’è posta per te“; era tempo di Alberto Castagna e il suo camper, era tempo di “Stranamore“. Difficile dimenticare “Love, Love, love”, i VIDEO messaggi e il divanetto rosso del Camper. Difficile dimenticare Alberto Castagna. Tante storie d’amore “Stranamore” nacque nel 1994 e fu condotto da Alberto Castagna fino al giorno del suo decesso, il 1° marzo del 2005. Agli inizi doveva andare in onda su rete 4, poi, invece, finì con il conquistare la prima serata. Il programma piacque a tutti, fu un successo. Il format che aveva tanto colpito il pubblico televisivo era semplice: Alberto Castagna tentava di ricucire le relazioni trami VIDEO messaggi che venivano recapitati con il camper di “Stranamore”; un mezzo bianco che vagava per le strade di Italia con il ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ricordate “Stranamore”