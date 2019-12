Perde portafogli con 20mila euro per i regali di Natale: trovato e restituito da due 14enni (Di giovedì 12 dicembre 2019) "Questi ragazzi andrebbero premiati, anche dalle istituzioni", ha detto Marco C., 48 anni, imprenditore molto conosciuto nel settore della vendita di auto a Udine, subito dopo aver recuperato il suo portafoglio. Lo aveva perso a una concessionaria, fra Conegliano e San Vendemiano, in provincia di Treviso.

Leggi la notizia su fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Perde portafogli