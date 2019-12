Nuoto | Campionati Italiani 2019 | Simona Quadarella | missione compiuta! Pass olimpico

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Non sarà stata una gara da lasciare a bocca aperta, ma contava il tempo.ha ottenuto negli Assoluti invernali dia Riccione ilnei 1500 stile libero. La campionessa del mondo a Gwangju (Corea del Sud), con il crono di 15’57″18, è riuscita a scendere sotto il limite di 16’00″0 imposto dalla Fin ed a staccare il biglietto per Tokyo 2020. Una vigilia vissuta con emozione da parte sua, lei che quattro anni fa non centrò questo obiettivo. In quattro stagioni è cambiato tutto ed oggi un piccolo sorriso può regalarselo. Non era facile. Dopo un Europeo da protagonista a Glasgow (2 ori nei 400 e negli 800 sl) in vasca corta, non era semplice avere la giusta attenzione in questa gara così lunga.ce l’ha fatta, impostando un buon ritmo nella prima parte di gara (aggio agli 800 metri di 8’26″49), stringendo i ...

