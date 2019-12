Milan | Piatek | «Posso fare lo stesso numero di gol della scorsa stagione»

Leggi la notizia su calcionews24

Ai microfoni di Sky Sport Krzysztof Piatek ha parlato del momento difficile al Milan: «Forse ho sbagliato delle cose durante la preparazione estiva. Nelle prime partite non mi sentivo bene fisicamente, non ero fresco. Mi sentivo pesante e senza energie. È stato un problema, ma adesso mi sento bene». Piatek prosegue: «Quando sono in forma posso segnare 6-7 gol in poche partite. Posso segnare gli stessi gol. Pioli trasmette positività alla squadra e per questo riusciamo a giocare meglio. Voci di mercato? Penso solo a dare il 100%, non penso al mercato, ma solo ai 3 punti contro il Sassuolo».

