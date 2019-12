Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 12 dicembre 2019)per una buona causa. L'ex first lady americana e l'attrice sono in tour nel sud est asiatico per conto della Fondazioneper una campagna di lotta per ladie l'emancipazione femminile. Dopo il Vietnam sono arrivate in Malesia, a Kuala Lumpur, dove sono state accolte come delle star.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/12/201912121530-e--per-la-parita-di-20191212 video 12430179.mp4"Adoro seguire i giovani e lavorare con loro - ha detto- Adoro aiutarli a vedere un mondo più grande di quello che ho visto io (da giovane)". "Credo che questa sia la mentalità alla base della Fondazione. Io e Barackin otto anni abbiamo tentato di cambiare le cose, in un quadro formale, e siamo ancora giovani", ha aggiunto. "Come cambiare le cose se ...

oneninefive2 : Michelle Obama ... - ilfogliettone : Michelle Obama e Julia Roberts insieme per la parità di genere - - CHEfa71 : RT @agatamicia: Michelle Obama: 'non sono politicamente d'accordo con Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, ma abbiamo gli stessi valori: l'u… -