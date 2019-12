Meteo | ondata di gelo negli USA | temperature shock nel Midwest | -31°C in Minnesota e neve

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un’diUSA ha lasciato molte aree dell’Upperconglaciali. Nelle località di stati come North Dakota e, la colonnina di mercurio è scesa abbondantemente sotto lo zero. In, lea Chanhassen sono piombate a -20°C. Il Minneapolis-St. Paul International Airport ha registrato una temperatura di -20,5°C.Un costante e gelido ventoscorsi giorni ha solo peggiorato le condizioni. Secondo Brett Rossio,rologo di AccuWeather, lepercepite sono precipitate oltre i -34°C in alcune località del. Fargo (North Dakota) è scesa a -36°C di temperatura percepita, mentre St. Cloud () è piombata a -34°C. A causa del rigido freddo, comunità come Duluth () sono state costrette ad aprire centri di riscaldamento per offrire riparo a quanti ne avessero bisogno. A Duluth, la minima è stata di ...

