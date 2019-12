Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nel corso dei primi undici mesi del 2019, laha immatricolato in Italia 56.569 vetture, con una quota del 3,19%, pari a quella dello stesso periodo dellanno precedente (dati Unrae). Ecco la, responsabile flotte della Casa per il nostro Paese.Può tracciare un primo bilancio del 2019 per il settore auto aziendali? E quali previsioni fate per il 2020? Il 2019 è stato un anno di ripresa, supportato dal consolidamento degli importanti volumi della Classe A, dalluscita di nuovi prodotti come la compatta Classe B, ridisegnata e tecnologicamente molto avanzata, e il face-lift della GLC, che apporta grandi contenuti e linfa nuova al segmento delle Suv, in forte crescita anche nel target business. Il segmento delle compatte è stato ulteriormente ampliato dal lancio delle nuove Classe A Sedan e CLA Shooting Brake, che continuano ad affermare la ...

dinoadduci : Mercedes-Benz - La nostra intervista a Christian Catini - AleCapriolo : RT @MercedesBenz_IT: Più carattere, più spazio, più sicurezza. Scopri quello che rende GLA, molto più di un SUV. -