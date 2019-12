Manovra | via libera a emendamento per il professionismo delle atlete

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La Commissione Bilancio del Senato ha approvato unper agevolare societa' e federazioni sportive nel passaggio aldonne

TizianaFerrario : Atlete diventano professioniste: approvato l'emendamento alla manovra.Pare incredibile che non fosse già così,ma è… - Agenzia_Ansa : #Manovra, via libera della commissione. Il testo approda in Aula, lunedì la fiducia. Stop a richieste a carico orfa… - fattoquotidiano : Manovra, c’è il via libera della commissione Bilancio dopo 14 ore di maratona notturna -