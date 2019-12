Lazio | Falbo | «Esordio? Avevo le lacrime»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il difensore dellaracconta le emozioni dell’in Europa League contro il Rennes Nella triste serata di Europa League per la, non mancano le buone notizie. Una riguarda sicuramente l’del difensore classe 2000 Luca, che ha raccontato le emozioni del debutto contro il Rennes. «Aspettavo questo momento da quando ho iniziato a giocare a calcio. Quando il mister mi ha chiamato per dirmi che sarei in campoleagli occhi. Il primo pensiero va alla mia famiglia e ai miei amici, che mi hanno sempre supportato e sopportato. Spero che questa sia la prima di una lunga serie di apparizioni». Leggi su Calcionews24.com

vocelaziale : RT @laziopage: #Falbo è il 12esimo giocatore del vivaio #Lazio fatto esordire da #Inzaghi in prima squadra ???? Lombardi ???? Murgia ???? Stra… - sportli26181512 : Lazio, Falbo: ‘Esordio da brividi. Spero sia la prima di tantissime apparizioni’: Nella sconfitta contro il Rennes,… - LI_SoloRAYA : Rennes-Lazio, Falbo all’esordio: “Spero sia la prima di tante partite. Dispiace essere usciti”… -