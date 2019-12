La situazione aggiornata dei cambi di casacca in Parlamento

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Le voci sui tre senatori Cinquestelle pronti a passare con la Lega (Ugo Grassi, l'unico uscito allo scoperto, in realtà non ha confermato, né smentito questo scenario) hanno animato la giornata politica e riproposto il tema delo die di gruppo parlamentare. Gli ultimi dati li ha elaborati Openpolis per l'Osservatorio legislativo realizzato in collaborazione con AGI. Se nei primi 18 mesi della legislatura il fenomeno deidi gruppo era stato contenuto, con l'avvio dell'esecutivo Conte II tutto è stato stravolto. Da inizio settembre (insediamento del governo) a fine novembre idisono stati ben 56, più di 18 al mese. La maggior parte degli spostamenti sono stati causati dalla nascita di Italia Viva, un evento che ha coinvolto quasi tutti i principali schieramenti politici in. Sono entrati a far parte del neo nato movimento di Matteo Renzi ...

