I 70 anni di Pantaleo Corvino e delle sue intuizioni geniali | l’undici dei colpi storici

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Compie 70, uno deglidirigenti del calcio italiano. Per descrivere la carriera di questo personaggio abbiamo voluto far riferimento ai suoi, a quelli più azzeccati. Una vita di affari e calciomercato quella di. Classe ’49 ma registrato all’anagrafe l’1 gennaio 1950 dai genitori per posticiparne gli obblighi scolastici e di leva è stato prima calciatore dilettante, poi sottufficiale dell’Aeronautica. Originario di Vernole, nella profonda Puglia. Dal padre ereditò la passione per la Fiorentina, unagrandi tappe della sua carriera. Con lui arriveranno quattro qualificazioni consecutive in Champions. Era la Fiorentina di Prandelli. Prima perc’era stata l’esperienza al Casarano, dove lanciò un giovane Fabrizio Miccoli, poi il Lecce, l’altro amore della sua vita. In salento portò ...

