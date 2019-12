Garanzini | il calcio dell’Atalanta è realista e coraggioso e non contempla la rinuncia

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La serata di ieri sarà ricordata per sempre dai bergamaschi, scrive Gigisu La Stampa. La racconteranno ai nipoti. “Gli diranno che un 11 dicembre di tanti anni prima l’Atalanta è entrata nel club delle grandi d’Europa, giocando in Ucraina una partita memorabile e vincendola per 3-0. E tornerà a inumidirglisi l’occhio, come a tanti di noi ieri sera, pensando a tutto quel che doveva accadere perché il miracolo potesse compiersi”. Il passaggio non scontato del City a Zagabria, la vittoria sul campo contro una squadra abituata a frequentare l’Europa che conta senza, tra l’altro, Zapata e Ilicic. Ma anche con il contributo del Var e dell’arbitro che non ha dato rosso a Muriel. L’Atalanta ce l’ha fatta “con quel suoche è insieme, e nonmai la”. Econclude accennando al ...

