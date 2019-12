Francesco Monte | l’indiscrezione | Toto Cutugno scrive canzoni per lui?

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019), conosciuto al grande pubblico come ex tronista di Uomini e donne e reduce dall’esperienza di Tale e quale show, sembra pronto ad intraprendere un a nuova carriera. Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, infatti, il bel modello starebbe per iniziare una carriera da cantante. Una nuova svolta artistica perSecondo il giornale di Signorini l’ex tronista avrebbe addirittura iniziato una collaborazione con, che gli avrebbe scritto ben 4 pezzi. “Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, che ha mostrato discrete doti canore, ha ricevuto una telefonata inaspettata da” si legge “Il cantante ha scritto quattro pezzi per l’ex tronista. E la collaborazione è già in atto”. Insomma sembra chesia pronto a dare una svolta alla sua carriera. Non è ancora chiaro a che punta sia arrivata la collaborazione ...

