Fede e humour, "Due Papi" come non si erano mai visti - (Di giovedì 12 dicembre 2019) Pedro Armocida Nel film di Fernando Meirelles, Anthony Hopkins veste i panni di Ratzinger, Jonathan Price quelli di Bergoglio Correva l'anno 2014. Vediamo Papa Francesco e Papa (emerito) Benedetto XVI davanti alla tv a guardare la finale dei mondiali di calcio tra l'Argentina e la Germania. A Bergoglio tocca complimentarsi con Ratzinger perché la Germania, con il solo gol di Götze, ottiene per la quarta volta il titolo di campione del mondo. Ha quindi di che gioire anche l'inflessibile «pastore tedesco» (ricorderete il titolo capolavoro del Manifesto alla sua elezione, mentre nel film il programma preferito di Ratzinger in tv è ovviamente il Commissario Rex). È questa una delle sequenze più curiose e anche divertenti del nuovo film di Netflix I due Papi diretto dal brasiliano Fernando Meirelles (il regista di City of God) nei cinema in attesa di arrivare sulla piattaforma ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fede humour