Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “fu costretto a lasciare il Quirinale anzitempo per uno(Lockheed, ndr)ad arte dae politici. Vedete, per distruggere la reputazione di un uomo basta la copertina di qualche settimanale, che poi i tempi cambiano ma i settimanali rimangono”. Sono le parole pronunciate da Matteo, che in Senato si è difeso in merito all’inchiesta sui finanziamenti alla fondazione Open citando, tra gli altri, il presidente della Repubblica (’71-’78) Giovanni. Ma la risposta al senatore di Italia Viva, almeno su questo punto, è arrivata a stretto giro dall’esponente del Movimento 5 stelle, Primo Di: “La storia degli scandali va raccontata nella maniera giusta. Non è vero che il capo dello Statofu costretto a lasciare il Quirinale in ragione di ‘unoad arte daiin relazione al caso ...

TutteLeNotizie : Di Nicola (M5s) a Renzi: “Falso che Leone si dimise per scandalo montato dai media. Qui… - CambiamentoDel : Primo Di Nicola (M5S) - Intervento in Aula Senato 12/12/2019 - Antiogu60 : RT @LuigiGallo15: È un nuovo inizio per il M5s. Abbiamo eletto il capogruppo della Camera Crippa Davide e un ottima squadra Vice President… -