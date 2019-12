Collana, inaugurazione prevista il 17. Nonostante lo scontro Comune-Regione sui lavori (Di giovedì 12 dicembre 2019) L’inaugurazione ufficiale del “nuovo” Stadio Collana è prevista – piuttosto sottovoce – per il 17 dicembre. Ma domani nella sede del Circolo Tennis Vomero è in programma una conferenza stampa per, si legge in una nota, “denunciare le gravissime irregolarità emerse sui lavori realizzati e da realizzare per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale dello stadio Collana da parte della società Giano e della Regione Campania, nonché delle discusse modalità di affidamento”. Siamo alla parte finale di una faida burocratica lunga e sanguinosa. Alla vigilia di una faticosissima riapertura dell’impianto vomerese, come riportato dal Napolista, è spuntata una CILA presentata dalla Giano in data 11.10.2019 dichiarata illegittima. E con essa il dubbio: i lavori ormai finiti saranno bloccati? Quelli futuri? Il Collana, soprattutto, riapre ...

